В суде сейчас рассматривают требование полиции установить административный надзор бывшей студентке Варваре Карауловой

В Кунцевском суде Москвы сейчас рассматривают требование полиции установить административный надзор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, котловую ранее осудили за попытку примкнуть к террористам на Ближнем востоке.

Обращение столичной полиции рассматривают в суде уже более двух часов. Заседание для представителей прессы закрыто. В МВД тем временем хотят запретить Варваре Карауловой до 2029-ого года выходить из дома с десяти вечера до шести утра, если это не связано с ее работой. Также суд просят обязать ее в течение девяти лет два раза в месяц приходить в отделение полиции для регистраций.

При этом, как пишет у себя в Телеграмм-канале адвокат Сергей Бадамшин, представитель отделения МВД по Кунцевском району, откуда и пришло в суд заявление, явился сегодня на заседание без доверенности, то есть просто с удостоверением сотрудника полиции. Несмотря на это, суд продолжил.

Почему именно в органах посчитали необходимым установить за Варварой Карауловой административный надзор, публично там ещё не объясняли. Сама осуждённая ранее говорила в интервью телеканалу RT, что в этом ходатайстве указаны более жёсткие меры, чем у неё сейчас, во время условно-досрочно освобождения.

Варвару Караулову в 2016-ом году приговорили к четырём с половиной годам колонии за попытку присоединиться к запрещённой на территории России террористической организации ‘Исламское государство’. Ее отпустили из колонии по УДО прошлой весной.