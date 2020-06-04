Главу движения «За новый социализм» обвинили в распространении ложной информации и вовлечении в массовые беспорядки

Супруга Николая Платошкина подтвердила, что в его квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски, передает ТАСС. 54-летний политолог Николай Платошкин в прошлом году участвовал от КПРФ в выборах депутатов думы Хабаровского края.
2020-06-04T18:18:31+03:00
2020-06-04T19:13:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:18, 04 июня 2020
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