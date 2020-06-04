Главу движения «За новый социализм» обвинили в распространении ложной информации и вовлечении в массовые беспорядки

Супруга Николая Платошкина подтвердила, что в его квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски, передает ТАСС. 54-летний политолог Николай Платошкин в прошлом году участвовал от КПРФ в выборах депутатов думы Хабаровского края.