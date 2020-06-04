Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о происхождении своего состояния – он продал акции АО «Северянин»

Шапошников утверждает, что не указал в публичной части своей декларации 870 миллионов рублей, так как на тот момент сделка еще не была завершена. Об этом он сказал в прямом эфире «Эха Москвы».

На несоответствия в декларации за 2018 год Алексея Шапошникова обратил внимание Алексей Навальный. По его словам, богатство появилось внезапно.

Шапошников назвал расследование Навального жонглированием и перевертыванием фактов и не исключил возможность судебной тяжбы с Навальным.

Спикер также добавил, что его декларацию проверит комиссия Мосгордумы по контролю за доходами. Правда, эту комиссию возглавляет сам Шапошников. Пока неясно, будет ли он отстранен от работы в комиссии во время проверки, — сообщает Интерфакс.