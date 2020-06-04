Крупный чиновник из Минпромторга задержан по делу о крупных взятках

Столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток. «Задержан Гайрбеков Ризван Ахмедович в рамках уголовного дела о получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему предъявлено обвинение. Следствие просит арестовать его на два месяца», — рассказал собеседник агентства.
2020-06-04T18:15:39+03:00
2020-06-04T18:17:38+03:00
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18:15, 04 июня 2020
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