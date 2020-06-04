Санкт-Петербургский городской суд смягчил приговор двум бывшим полицейским, осуждённым за пытки задержанных

Таким образом, заместитель главы отдела полиции Артём Морозов и оперативник Андрей Барашков, которым ранее суд первой инстанции дал по четыре года, уже на днях покинут колонию, передает «Радио Свобода». По версии следствия, одного из пострадавших полицейские обварили кипятком.
2020-06-04T17:36:06+03:00
2020-06-04T17:36:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 04 июня 2020
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