Санкт-Петербургский городской суд смягчил приговор двум бывшим полицейским, осуждённым за пытки задержанных

Таким образом, заместитель главы отдела полиции Артём Морозов и оперативник Андрей Барашков, которым ранее суд первой инстанции дал по четыре года, уже на днях покинут колонию, передает «Радио Свобода». По версии следствия, одного из пострадавших полицейские обварили кипятком.