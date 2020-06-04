Центризбирком разрешил Москве и Нижегородской области провести электронное голосование по Конституции

ЦИК также утвердил порядок электронного голосования. Участвовать смогут граждане с регистрацией на портале госуслуг или на официальном сайте мэра Москвы. Заявления можно подать в рамках системы «Мобильный избиратель» с 5 до 21 июня, само электронное голосование будет идти с 25 по 30 июня, а 1 июля, те , кто не успели, смогут прийти на участок по месту жительства, передает ТАСС. Заявку на проведение дистанционного голосования подали пять регионов: Москва, Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.