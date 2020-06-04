Основатель «Телеграма» Павел Дуров призвал разблокировать мессенджер в России

По его мнению, это положительно бы сказалось на национальной безопасности. Дуров в своем телеграм-канале поддержал инициативу депутатов Госдумы от «Справедливой России» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина, которые предложили отменить судебное решение о блокировке «Телеграма». Оно было принято больше двух лет назад из-за отказа компаний передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на это, блокировать «Телеграм» в России не удалось – более того, им пользуются органы государственной власти.
2020-06-04T17:06:14+03:00
2020-06-04T17:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:06, 04 июня 2020
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