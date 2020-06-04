Основатель «Телеграма» Павел Дуров призвал разблокировать мессенджер в России

По его мнению, это положительно бы сказалось на национальной безопасности. Дуров в своем телеграм-канале поддержал инициативу депутатов Госдумы от «Справедливой России» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина, которые предложили отменить судебное решение о блокировке «Телеграма». Оно было принято больше двух лет назад из-за отказа компаний передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на это, блокировать «Телеграм» в России не удалось – более того, им пользуются органы государственной власти.