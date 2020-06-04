Российский МИД отрицает причастность Москвы к кибератаке на парламент Германии в 2015 году

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решительно отвергает подобные обвинения, — передает ТАСС. Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о существовании конкретных доказательств причастности гражданина России к хакерской атаке на бундестаг в интересах российской разведки. По словам министра, был выдан ордер на арест подозреваемого. В начале мая Германия объявила россиянина Дмитрия Бадина в международный розыск.
2020-06-04T17:05:58+03:00
2020-06-04T17:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 04 июня 2020
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