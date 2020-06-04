В Карачаево-Черкесию направили прокуроров из Москвы, которым предстоит рассмотреть жалобы местных медиков

По словам врачей, условия их работы серьезно ухудшились, а зарплаты снизились.

Сотрудники Генпрокуратуры и Следственного комитета проведут проверки в Карачаево-Черкесии, где сложилась одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом. Хотя, по официальным данным, в регионе меньше 1400 заболевших и всего семь умерших, в соцсетях массово жалуются на занижение статистики и отсутствие средств индивидуальной защиты для медиков. Врачи Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи коллективно заявляли о своем увольнении из-за того, что их начальство не дало провести прокурорскую проверку по жалобам сотрудников. После этого глава республики Рашид Темрезов возложил ответственность за ошибки на медицинских чиновников и прежнее руководство службы скорой помощи, передает «Русская служба Би-би-си». Последовали и кадровые перестановки. Также было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее глава Минздрава Карачаево-Черкесии также признал, что в коронавирусных больницах умерли 60 человек, что гораздо выше официальной статистики.