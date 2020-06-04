Декларацию спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова проверит комиссия под его руководством

Шапошников сказал в эфире «Эха Москвы», что не будет возражать, чтобы депутаты изучили данные его декларации. Между тем, как говорится на сайте Мосгордумы, комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах возглавляет сам Шапошников. Будет ли он отстранен от работы на время проверки – неясно. Алексей Шапошников подчеркнул, что не намерен уходить со своего поста из-за расследования Алексея Навального.

В Фонде борьбы с коррупцией обратили внимание на то, что в декларации председателя Мосгордумы за 2019 год был указан доход в почти 2 миллиарда рублей. Шапошников объяснил это продажей акции завода «Северянин», которым руководил до 2014 года.