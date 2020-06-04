Владимир Путин поручил Газпрому и правительству завершить газификацию России к 2030 году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля. Президент потребовал, чтобы это сделали без привлечения средств граждан. Координировать деятельность органов исполнительной власти всех уровней поручено комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса под руководством главы «Роснефти» Игоря Сечина.