Министр связи Максут Шадаев уверен, что портал госуслуг выдержит нагрузку при голосовании по Конституции

На заседании Центризбиркома глава ведомства сказал, что в последнюю неделю были проведены тесты, которые подтвердили надежность работы портала под большой нагрузкой, — передает Интерфакс. В то же время, ранее, когда Владимир Путин объявил о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, портал госуслуг из-за большого наплыва посетителей некоторое время был недоступен. Центризбирком выберет три региона, где голосование по Конституции пройдет в электронной форме. Ожидается, что в их числе будет Москва.
2020-06-04T16:32:48+03:00
2020-06-04T16:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 04 июня 2020
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