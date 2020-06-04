Министр связи Максут Шадаев уверен, что портал госуслуг выдержит нагрузку при голосовании по Конституции

На заседании Центризбиркома глава ведомства сказал, что в последнюю неделю были проведены тесты, которые подтвердили надежность работы портала под большой нагрузкой, — передает Интерфакс. В то же время, ранее, когда Владимир Путин объявил о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, портал госуслуг из-за большого наплыва посетителей некоторое время был недоступен. Центризбирком выберет три региона, где голосование по Конституции пройдет в электронной форме. Ожидается, что в их числе будет Москва.