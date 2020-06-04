Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил СК временно отстранить руководство «Норникеля»

Он утверждает, что местная энергетическая компания просила выделить средства на ремонт емкостей с дизельным топливом, но они не были выделены, хотя резервуарам уже больше 30 лет, — передает Интерфакс. В конце мая на территории ТЭЦ произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива, которое попало в реки. Накануне аварию в Норильске объявили чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о ЧП в Норильске, арестован до 31 июля. Следственный комитет ранее возбудил дело о халатности. Об этом рассказала официальный представитель ведоства Светлана Петренко. Петренко добавила, что также возбуждено уголовное дело по трём статьям: порча земли, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнение вод.