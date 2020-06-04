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16:05, 04 июня 2020

Многодетной семье из Оренбургской области вернули детей, изъятых органами опеки

Ситуация привлекла внимание после публикации видеозаписи, на которой полицейские отбирали у матери плачущего ребенка.

Оренбургская областная комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение вернуть семье из поселка Тюльпанный четверых детей, изъятых несколько дней назад. Иск об ограничении родительских прав их матери Алены Лихтенвальд рекомендовано оставить без рассмотрения, передает агентство «Интерфакс». Кроме того, комиссия осталась недовольна работой местных органов профилактики безнадзорности.

Скандал, о котором быстро стало известно даже за пределами Оренбургской области, разразился из-за видеозаписи, опубликованной на днях в интернете. На ней видно, как полицейские отбирают у матери одного из детей, а она сопротивляется. В итоге на женщину надели наручники. Необходимость забрать детей чиновники объясняли риском обрушения дома, где живет семья. При этом родители настаивали, что не раз обращались за финансовой помощью к властям, но так и не получили никакой поддержки.

Ранее сообщалось, что против сотрудников органов опеки по требованию прокуратуры возбудили дело о халатности.



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