Распространение коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад благодаря федеральной помощи и тому, что меняется отношение людей, которые поначалу не восприняли всерьез степень опасности, — заявил руководитель Дагестана Владимир Васильев. По его словам, в ближайшее время можно будет рассмотреть вопрос об ослаблении режима изоляции.

Ситуация в Дагестане действительно стабилизировалась, но власти до сих пор отказываются признавать масштаб произошедшей катастрофы, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане за время эпидемии около 5 с половиной тысяч подтвержденных случаев заражения. При этом подчеркивается, что за прошедшие сутки впервые с 17 мая не умер ни один человек с подтвержденным коронавирусом.