Минобороны перебрасывает в Забайкалье мобильный госпиталь на сто мест для лечения больных коронавирусной инфекцией

Министерство обороны перебрасывает в Забайкалье мобильный госпиталь на сто мест для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сегодня президент поручил оказать срочную помощь региону в связи с ростом заболеваемости.

Ситуация ухудшается последние две недели, — рассказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент информационного агентства «Чита.ру» Егор Захаров. По словам Захарова, в регионе в результате оптимизации медицины уменьшилось количество медицинских учреждений. И если заболеет больше двух тысяч человек, их просто некому будет лечить.