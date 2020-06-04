Спасатели ведут работу по устранению разлива топлива под Норильском почти круглосуточно

Ликвидировать аварию, из-за которой ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, помогут в «Газпром нефти».

Спасатели работают посменно, но работу осложняют особенности местности, рассказали агентству ТАСС в Морсспасслужбе. В Норильском никеле рассчитывают, что за две недели при благоприятной погоде удастся устранить проливы дизельного топлива на реке. В ликвидации последствий аварии примут участия спасатели «Газпром нефти», они уже вылетели на место. Замминистра природных ресурсов и экологии Елена Панова назвала сложившуюся ситуацию очень тяжелой. По ее оценке, на восстановление экосистемы в местности уйдет не менее 10 лет. По факту аварии возбуждено уже несколько уголовных дел, в том числе о халатности за несвоевременное информирование о ЧП. При этом собственник ТЭЦ утверждает, что сообщения об этом были отправлены своевременно, это подтверждается приказом от 29 мая, в котором говорится о введении режима чрезвычайной ситуации на станции из-за аварии. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский просит Следственный комитет на время разбирательства отстранить от работы руководство «Норникеля», поскольку, по его информации, в компании знали о необходимости ремонта, но средства на это не были выделены.

В «Гринпис» называют эту аварию крупнейшей в заполярной Арктике, ущерб от нее оценивается в шесть миллиардов рублей.