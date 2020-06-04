Десять процентов с каждой книги, которая будет продана на фестивале «Красная площадь», пойдет в фонд поддержки врачей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Он подчеркнул, что в ярмарке примут участие множество писателей, а также 200 изданий, среди которых «Эксмо», «Просвещение», АСТ, «Вече», «Росмэн» и другие. Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в шестой раз у стен Кремля с 6 по 8 июня. Особое внимание будет уделено 75-летию Победы и Году памяти и славы.

По словам С.Степашнина, на мероприятии будут обеспечены все меры безопасности, в числе которых установка тепловизоров на входе, дезинфекция площадок фестиваля, соблюдение социальной дистанции и ограничения по количеству одномоментного нахождения людей на территории Красной площади.

«И Роспотребнадзор, и охрана ФСО нас допустили. Все меры будут соблюдаться: это и масочный режим, и дистанция, и защита тех, кто будет продавать книги. Кроме того, будут работать врачи», — заключил С.Степашин.