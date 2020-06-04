Суд в Киеве разрешил принудительно привезти на допрос 10 июня бывшего президента Петра Порошенко

Следователи вызвали Порошенко в качестве свидетеля по делу о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, — сообщает ТАСС. Сам бывший президент отвергает обвинения в государственной измене. По его словам, записи – подделка и масштабная спецоперация против Украины.
2020-06-04T15:33:26+03:00
2020-06-04T15:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 04 июня 2020
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