Суд в Киеве разрешил принудительно привезти на допрос 10 июня бывшего президента Петра Порошенко

Следователи вызвали Порошенко в качестве свидетеля по делу о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, — сообщает ТАСС. Сам бывший президент отвергает обвинения в государственной измене. По его словам, записи – подделка и масштабная спецоперация против Украины.