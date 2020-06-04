Министерство строительства России утвердило критерии стандартного жилья, отказавшись от термина «жилье эконом-класса»

Документ вступит в силу с 6 июня, — сообщает Интерфакс. Под понятие «стандартное жилье» будут подпадать квартиры площадью до ста квадратных метров с установленной сантехникой, мойкой и плитой на кухне, металлической входной дверью, межкомнатными дверями, окрашенными или оклеенными обоями стенами.