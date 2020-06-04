Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне

Министерство энергетики рекомендовало нефтяным компаниям в значительной степени переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне. Крупнейшие игроки рынка подтвердили готовность выполнить эту рекомендацию, — сообщает РБК. При этом в министерстве энергетики заверили, что бензин в России не подорожает выше уровня инфляции из-за того, что предложение превышает спрос.
2020-06-04T15:32:27+03:00
2020-06-04T15:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 04 июня 2020
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