Шапошников не знает, почему принадлежащий «Северянину» участок был переведен из промзоны в территорию для жилзастройки

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не знает, почему принадлежащий АО «Северянин» участок в 3 га, который стоил 366 млн рублей, был переведен из промзоны в территорию для жилой застройки, в связи с чем его стоимость возросла до 1,4 млрд рублей. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С 2014 года я не вхожу в органы управления, а с 2012 года я фактически уже полностью был посвящен общественной работе как руководитель ассоциации муниципальных образований. Я ничего не знал, что там будет что-то строиться. Эти вопросы надо задавать тому, кто занимался менеджментом — оперативному управлению предприятием», — отметил Шапошников.

Таким образом председатель МГД ответил на вопрос, почему сделка была оформлена 6 марта 2018 года, а в августе 2018 года он перечислил на баланс своей компании ООО «Ваш консалтинг» 870 млн рублей. Именно тогда Шапошников получил 99% компании.

До этого ее единственным участником и владельцем являлся отец спикера Мосгордумы Валерий Шапошников. При нем уставной капитал ООО «Ваш консалтинг» не превышал 10 тысяч рублей. Между сделкой и этим событием эти участки вдруг получили права на строительство 22-этажного жилого дома, то есть цена компании резко возросла в 2018 году.

Шапошников также подчеркнул, что принадлежащий компании участок «никогда не был заброшен» — на нем было работающее предприятие.

Как сообщалось, в 2018 году Шапошников продал акции завода «Северянин» акционерам девелоперской группы «Абсолют». Главный актив завода — почти 3 гектара земли возле московского парка Лосиный остров.

«Северянин» сначала арендовал участок, а в 2012 году полностью выкупил у мэрии Москвы. Тогда эта земля считалась промзоной и стоила 366 млн рублей. На участке бывшего завода находился бизнес-центр, который позднее снесли.

Сейчас там строится жилой комплекс, а в Росреестре земля переведена из промзоны в многоквартирную застройку. Смена статуса привела к подорожанию земли, и к маю 2018 года участок стал стоить 1,4 млрд рублей, отмечают «Открытые медиа».