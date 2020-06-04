YouTube заблокировал ролик, в котором россиян пугают геями и призывают голосовать за поправки в Конституцию

По мнению модераторов, видео содержит дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса. Ролик был создан «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) и медиагруппой «Патриот», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Актер Александр Филимоненко, снявшийся в ролике, утверждает, что до начала съемок не знал ни о сюжете, ни о том, что снимается агитационный материал. По словам актера, лично он собирается голосовать против поправок.

Активисты ЛГБТ-группы «Стимул» обратились в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателя ролика, который, по их мнению, возбуждает ненависть и вражду. Также они попросили Роскомнадзор заблокировать видео.