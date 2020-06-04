В Россию прибыла вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких из США

Власти США решили передать устройства бесплатно по просьбе российского президента Владимира Путина. Самолет из США, на борту которого находятся 150 аппаратов ИВЛ, сегодня утром приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Это уже вторая часть помощи от американских властей — первая партия из 50 аппаратов была доставлена в Россию около двух недель назад, передает агентство ТАСС. В посольстве США надеются, что устройства помогут в борьбе с коронавирусом. Ранее представители американской дипмиссии рассказали, что речь идет о пожертвовании, которое сделано по просьбе российского президента Владимира Путина.

В апреле Россия также поставила в США партию аппаратов ИВЛ, но, в отличие от американской стороны, сделала это не бесплатно. При этом МИД подчеркивал, что половину стоимости устройств все же оплатила российская сторона. В США же все равно не стали ими пользоваться из-за того, что в нескольких российских больницах произошло возгорание аппаратов.

Общая стоимость 200 аппаратов ИВЛ, которые пожертвовали США, превышает 5,5 миллионов долларов.