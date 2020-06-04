Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter крупные штрафы

Обе информационные компании отказались предоставлять государству данные о российских пользователей этих сетей на территории России. После того, как в декабре прошлого года нормы закона ужесточили, суд оштрафовал Facebook и Twitter на три миллиона рублей каждого. Это был уже второй штраф.

Первый оказался несущественным — всего три тысячи рублей, что в итоге и стало одной из причин корректировки норм закона. Как сообщает «Интерфакс», в середине марта решение суда вступило в силу, однако в течении положенных по закону 60 дней Facebook штраф не заплатил. Относительно Twitter точной информации нет.

Так или иначе дело передали приставам, которым теперь предстоит взыскать эти деньги. Точно с такой же ситуацией столкнулась и другая сеть LinkedIn, которая в итоге была заблокирована Роскомнадзором.

В случае повторного нарушения закона Facebook и Twitter грозит штраф от 6 до 18 миллионов рублей.