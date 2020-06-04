В Роспотребнадзоре заявляют о безопасности ношения масок на прогулках и во время занятий спортом

Однако при наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее зав.кафедры микробиологии Медицинского университета имени Сеченова академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу» о нецелесообразности ношения масок на улице.

По его словам, это может вызвать бронхиальную астму, а также грибковые, аллергические и бактериальные заболевания. Зверев добавил, что маски действительно нужно носить в местах скопления людей, в магазинах и общественном транспорте.