Финальный турнир Лиги Чемпионов этого года может пройти в России

Доиграть самый главный клубный европейский турнир полностью скорее всего не получится, слишком много осталось не сыгранных матчей, поэтому УЕФА рассматривает нестандартные идеи.

Согласно одной из них 8 четвертьфиналистов соберутся в одной стране. Это позволит поставить всех в равные условия. Вместо двух матчей на своем и чужом поле на каждой стадии — одна встреча на нейтральном.

Главное требование к организатору — наличие 4 стадионов в радиусе 100 километров. Немецкое издание Bild сообщает, что в Германии это могли быть Франкфурт, Майнц, Хоффенхайм и либо Дармшатдт, либо Висбаден.

В России, которую Bild тоже упоминает среди возможных вариантов, встречи вообще могут пройти в одном городе. В Москве есть даже пять суперсовременных стадионов — Лужники, Открытие, Динамо, Локомотив и ЦСКА.

Еще одним претендентом на проведение финальной части Лиги Чемпионов является Португалия.