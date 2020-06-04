Москвичи, возможно, должны будут носить маски как минимум до октября

Этого не исключил столичный мэр Сергей Собянин, высказавший свой сценарий жизни города после окончания эпидемии коронавируса. Определяющей в окончательном снятии всех ограничений по коронавирусу станет массовая вакцинация, следует из интервью градоначальника агентству ТАСС.

Именно от этого, по словам Собянина, будет зависеть, например, режим ношения масок. Он может продлиться и до февраля следующего года. На фоне ожидания массовой вакцинации сохранятся и временные стационары для заболевших коронавирусом.

Впрочем, в мэрии уже строят планы на будущее. К 2021 году, например, столичные власти ожидают полное восстановление туризма в городе. Сейчас отрасль, отметил Собянин, полностью остановилась.

Он, помимо прочего, утверждает, что власти уничтожат все данные приложения «Социальный мониторинг» для слежения за больными коронавирусом, а также информацию системы пропусков. Если их сохранить, то в нормальной жизни это будет считаться нарушением прав, полагает мэр.

Собянин уверен: к прежнему образу жизни москвичи вернутся через год, а благодаря человеческой психологии и вовсе совсем скоро забудут о всех сложностях, связанных с эпидемией.

Ограничения из-за коронавируса начали вводиться в марте, а к концу месяца был объявлен режим изоляции. Часть ограничений начала сниматься месяц назад, например, открылись предприятия и стройки. А несколько дней назад возобновили работу непродовольственные магазины.