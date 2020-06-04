Ситуацией с несвоевременным оповещением об аварии в Норильске теперь займется следствие

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала сегодня о новом уголовном деле в дополнение к нескольким, которые были возбуждены в связи с ЧП. В ходе расследования самой аварии, по словам Петренко, у них уже появился первый фигурант.

«Сегодня следователи Следственного комитета ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение», — сообщила представитель СК. Как сообщают в Красноярском краевом суде, начальник цеха ТЭЦ-3 арестован на 2 месяца.

Авария произошла еще 29-го мая. Из цистерны на ТЭЦ в воду и в землю вылилось более 20-ти тысяч тонн дизельного топлива. Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал местные власти за то, что они неоперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Как сказал сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства обратил внимание на расхождения в сведениях, которые он получал по ситуации в Норильске.

«Сейчас, насколько мы знаем, эти работы производятся [по установлению того, как велось информирование о ЧП], и истина будет установлена», — сказал журналистам представитель Кремля. Он напомнил, что «была информация, которая поступила в том числе и на совещании [у президента РФ Владимира Путина в среду] от руководства региона, а также от Министерства по чрезвычайным ситуациям, были заявления, сделанные менеджментом компании». «Они расходятся, эта информация [расходится], поэтому правоохранительные органы получили указание президента установить истину в этом деле», — подчеркнул Песков.

Агентство ТАСС сообщает, что в приказе руководства Норильско-Таймырской энергетической компании, которая владеет ТЭЦ, уже в день аварии сообщалось о том, что экстренные службы проинформированы о случившемся. Саму компанию теперь ждет внеплановая проверка, — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Радионова заверила, что никто не планирует сжигать нефтепродукты, которые вылились в реку.

«Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент. Никакого отжига нефтепродуктов не будет», — сказала она на совещании в Норильске.

О масштабах катастрофы пока нет точного представления, — рассказала радиостанции «Эха Москвы» журналист и эколог Аида Леванова.

Некоторые эксперты говорят, что это крупнейший из известных разливов нефтепродуктов в Арктике.

Компания «Норникель» заверяет, что собирается законсервировать топливо, попавшее в реку, а зараженный грунт рекультивировать. Чиновники говорят, что выставленные заграждения позволят избежать попадания нефтепродуктов в другие водоемы, в том числе и в океан. Ущерб природе оценивается в миллиарды рублей.