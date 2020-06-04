Шапошников оставался в бизнесе, будучи мундепом в 2012 году, т. к. «это была не госслужба, а общественная нагрузка»

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников сообщил, что продолжал оставаться в бизнесе, будучи муниципальным депутатом в 2012 году, так как «это была не госслужба, а общественная нагрузка». Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я стал муниципальным депутатом в 2012 году, оставаясь председателем Совета директоров «Северянина», потому что не исполнял полномочия муниципального депутата на постоянной основе. Это была моя общественная нагрузка как муниципального депутата, и как главы ассоциации муниципальных образований», — пояснил глава МГД.

Шапошников подчеркнул, что «занимался общественной нагрузкой, а бизнес работал и приносил ему доход».

«Это мне позволяло заниматься общественной и политической деятельностью на протяжении долгого времени. Поэтому когда говорят, что я всю жизнь находился на службе и занимался бизнесом, ссылаясь на мою работу в организации «Молодая гвардия», «Молодежное единство» и партии «Единая Россия» — это является не госслужбой, а большой общественной нагрузкой», — заключил он.