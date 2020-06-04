Apple блокирует iPhone, украденные из магазинов во время беспорядков в американских городах

Человек, который пытается ими пользоваться, видит сообщение с призывом вернуть гаджет в магазин, а также предупреждение о том, что устройство отключено и отслеживается.
Незадолго до начала протестов Apple открыла часть магазинов после карантина.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Человек, который пытается ими пользоваться, видит сообщение с призывом вернуть гаджет в магазин, а также предупреждение о том, что устройство отключено и отслеживается.
Незадолго до начала протестов Apple открыла часть магазинов после карантина.