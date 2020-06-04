Онлайн-петиция с требованием наказать полицейских за смерть Джорджа Флойда собрала 15 млн подписей на Change.org

Авторы петиции настаивают на увольнении офицеров и считают, что полицейским должны быть предъявлены обвинения.

Протесты против полицейского насилия переросли в беспорядки. Акции сопровождаются столкновениями с полицией, вандализмом и грабежами. Во многих американских городах введен комендантский час.

К наведению порядка привлечены бойцы Национальной гвардии. За время беспорядков арестованы уже больше 10-ти тысяч человек.

Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart временно убрала из некоторых своих магазинов огнестрельное оружие и боеприпасы.