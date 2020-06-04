Следователи считают, что все службы и ведомства были несвоевременно проинформированы о ЧП. В ближайшее время будет предъявлено обвинение задержанному начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Он арестован до 31-го июля.

О замалчивании информации о разливе топлива, которое произошло 29-го мая, ранее заявляли власти Красноярского края и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. По его словам, МЧС узнало об этом только спустя два дня.

ТЭЦ, на которой произошла авария, принадлежит «дочке» «Норникеля». В компании заявили, что сигнал об аварии в Норильске передали в тот же день. «Норильский никель» рассчитывает в течение двух недель полностью ликвидировать последствия загрязнения на водных объектах Таймыра, — сообщает «Интерфакс».