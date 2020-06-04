Z Архив новостей новости
5 8 6 2519
Эксклюзив Эха 13:29, 04 июня 2020

Шапошников не считает заоблачной сумму сделки по продаже «Северянина» в 1,9 млрд рублей

фото: Александр Щербак / ТАСС

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не могу согласиться, что цена заоблачная. Уставной капитал — это некоррелируемые цифры. Сама организация достаточно крупная: большой имущественный комплекс, большой земельный участок, иные нематериальные активы в качестве прочего. Насколько я понимаю, произведенная оценка устроила все стороны, которые совершали сделку», — заявил Шапошников.

Председатель МГД напомнил, что вышел из управления АО «Северянин» в 2012 году. «Подготовкой сделки и оценкой акций занимался не я. Этим занимались те, кому я передал акции и доверительное управление, внешние консультанты.

Они отработали качественно и эффективно. Я считаю, что они сделали правильное предложение, предложив мне расстаться с этими акциями», — сказал Шапошников.

Он добавил, что являлся председателем Совета директоров «Северянина», заместителем гендиректора, владельцем 100% акций до 2014 года.

«С 2014 года как я был избран депутатом МГД, я уволился с должности гендиректора, вышел из состава директоров, весь пакет акций передал в доверительное управление, я не участвовал ни в оперативном управлении, ни в подготовке к сделке. Но владельцем этих акций я был», — заключил Шапошников.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 июня Поздравить…

5 218 6 7380 01.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 466 6 37568 28.05
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы! Посмотрите в зеркало Увидьте себя такими какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда…

5 168 6 14076 03.06
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 127 6 12573 31.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Дремучий расизм В целом, это типичный прием расиста — взять нормальную тему (осуждение беспорядков) и вплеснуть туда все, что накипело по поводу черных…

5 183 6 18690 03.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда Госпожа Райс, выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии…

5 169 6 17616 01.06
Блоги

+ Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля…

5 162 6 17802 01.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Они вспыхнули после убийства афроамериканца во время задержания полицией…

5 52 6 6226 29.05
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 77 6 9247 29.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 786 6 104584 31.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Круче, чем Сталин или еще раз – о секретном протоколе от 23 августа 1939 года Власть законна только в стране со свободным доступом к информации, в государстве с обратной связью и с политсистемой, построенной на честных, свободных выборах…

5 50 6 7431 03.06
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 132 6 19752 30.05
8читать ;смотреть
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 58 6 8722 30.05
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Бурбулис: Нам удалось обеспечить мирный распад тоталитарной империи Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня — это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, которые я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание…

5 101 6 16328 02.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Пакт Молотова – Риббентропа: О ревизионизме в российском историческом сознании Мы что – рехнулись? Никогда моя страна не будет больше тоталитарной живодерней! Ее лучший поэт сказал о России: «Вся суть твоя – противовес коричневым рубахам»...

5 236 6 41721 03.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Правой рукой Трамп делает это, вешает лапшу, вернее, левой рукой. А правой рукой он подписывает разрешение на  коммерческое использование Луны. И это только  начало…

5 82 6 14704 31.05
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ

Популярное за неделю

Новости

Более 190 депутатов подписали обращение к жителям России с призывом выступить против госпереворота Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина…

5 148 6 227851
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как вы думаете, если бы Илон Маск приехал в Россию и начал делать частную космическую компанию, как скоро Бастрыкин и Бортников его бы посадили, а какие-нибудь путинские друзья отобрали бы разработки?..

5 104 6 100533 30.05
#слушать 49:35 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 127 6 12669 31.05
Блоги

+ Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек…

5 536 6 569482 02.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок — Поэтому предлагаю добавить одно слово: «график, чтобы подышать свободно».
— Через день…

5 88 6 180611 28.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8557282
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4506560

Сегодня в эфире