Шапошников не считает заоблачной сумму сделки по продаже «Северянина» в 1,9 млрд рублей

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не могу согласиться, что цена заоблачная. Уставной капитал — это некоррелируемые цифры. Сама организация достаточно крупная: большой имущественный комплекс, большой земельный участок, иные нематериальные активы в качестве прочего. Насколько я понимаю, произведенная оценка устроила все стороны, которые совершали сделку», — заявил Шапошников.

Председатель МГД напомнил, что вышел из управления АО «Северянин» в 2012 году. «Подготовкой сделки и оценкой акций занимался не я. Этим занимались те, кому я передал акции и доверительное управление, внешние консультанты.

Они отработали качественно и эффективно. Я считаю, что они сделали правильное предложение, предложив мне расстаться с этими акциями», — сказал Шапошников.

Он добавил, что являлся председателем Совета директоров «Северянина», заместителем гендиректора, владельцем 100% акций до 2014 года.

«С 2014 года как я был избран депутатом МГД, я уволился с должности гендиректора, вышел из состава директоров, весь пакет акций передал в доверительное управление, я не участвовал ни в оперативном управлении, ни в подготовке к сделке. Но владельцем этих акций я был», — заключил Шапошников.