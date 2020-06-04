Шапошников не указал в публичной части декларации 870 млн руб, т. к. сделка по продаже «Северянина» не была завершена

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не указал в публичной части своей депутатской декларации 870 млн рублей, так как на тот момент сделка по продаже АО «Северянин» еще не была завершена. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Поскольку сделка по продаже пакета акций была достаточно сложная и большая, в 2018 году она не была завершена, и дохода, подлежащего отражению в декларации на отчетную дату, просто не было. Поэтому после завершения сделки в 2019 полная сумма в размере 1,9 млрд была указана в декларации за 2019 год. 870 млн находятся внутри этой суммы», — пояснил Шапошников.

На вопрос о том, почему 870 млн рублей никак не отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, глава МГД ответил, что они есть в непубликуемой части декларации.

«Они отражены в декларации 2018 года. Есть две части декларации — одна публикуется, вторая нет. Во второй части это все указано, причем указан уже не пакет акций. В 2018 году акций «Северянина» уже не было — были указаны доли организации, куда были внесены эти средства», — отметил Шапошников.

Он добавил, что налоги с суммы 870 были уплачены, когда закончилась сделка — в 2019 году. «Не надо путать приход суммы и получение дохода. В 2018 году дохода не было, он появился в 2019 году, когда сделка была закрыта. Поэтому в 2019 году в открытой части моей декларации указана полностью сумма», — заключил Шапошников.