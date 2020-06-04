Z Архив новостей новости
5 0 6 0
13:07, 04 июня 2020

Формат проведения Олимпийских игр в Токио могут изменить из-за пандемии коронавируса

Пандемия заставила Международный олимпийский комитет перенести Олимпиаду на год, однако опасения второй волны заражений вынуждает организаторов учитывать это при планировании соревнований.

Разумеется, сокращать виды спорта или протяженность марафонской дистанции никто не собирается, но количество зрителей на стадионах может быть ограничено, равно как и состав участников церемоний открытия и закрытия. Об этом пишет газета Иомиури.

Губернатор Токио Юрико Коике говорит о том, что рассматриваются разные варианты, а мнение жителей по этому поводу будет учитываться. В частности предполагается тестировать на коронавирус не только спортсменов и представителей команд, но и всех зрителей.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Если провести их не удастся, они будут отменены.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 июня Поздравить…

5 218 6 7380 01.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 466 6 37568 28.05
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы! Посмотрите в зеркало Увидьте себя такими какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда…

5 168 6 14076 03.06
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 127 6 12573 31.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Дремучий расизм В целом, это типичный прием расиста — взять нормальную тему (осуждение беспорядков) и вплеснуть туда все, что накипело по поводу черных…

5 183 6 18690 03.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда Госпожа Райс, выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии…

5 169 6 17616 01.06
Блоги

+ Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля…

5 162 6 17802 01.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Они вспыхнули после убийства афроамериканца во время задержания полицией…

5 52 6 6226 29.05
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 77 6 9247 29.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 786 6 104584 31.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Круче, чем Сталин или еще раз – о секретном протоколе от 23 августа 1939 года Власть законна только в стране со свободным доступом к информации, в государстве с обратной связью и с политсистемой, построенной на честных, свободных выборах…

5 50 6 7431 03.06
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 132 6 19752 30.05
8читать ;смотреть
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 58 6 8722 30.05
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Бурбулис: Нам удалось обеспечить мирный распад тоталитарной империи Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня — это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, которые я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание…

5 101 6 16328 02.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Пакт Молотова – Риббентропа: О ревизионизме в российском историческом сознании Мы что – рехнулись? Никогда моя страна не будет больше тоталитарной живодерней! Ее лучший поэт сказал о России: «Вся суть твоя – противовес коричневым рубахам»...

5 236 6 41721 03.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Правой рукой Трамп делает это, вешает лапшу, вернее, левой рукой. А правой рукой он подписывает разрешение на  коммерческое использование Луны. И это только  начало…

5 82 6 14704 31.05
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ

Популярное за неделю

Новости

Более 190 депутатов подписали обращение к жителям России с призывом выступить против госпереворота Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина…

5 146 6 211756
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как вы думаете, если бы Илон Маск приехал в Россию и начал делать частную космическую компанию, как скоро Бастрыкин и Бортников его бы посадили, а какие-нибудь путинские друзья отобрали бы разработки?..

5 104 6 100241 30.05
#слушать 49:35 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 125 6 12455 31.05
Блоги

+ Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек…

5 533 6 565338 02.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок — Поэтому предлагаю добавить одно слово: «график, чтобы подышать свободно».
— Через день…

5 88 6 180004 28.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8557259
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4506515

Сегодня в эфире