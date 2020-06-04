Формат проведения Олимпийских игр в Токио могут изменить из-за пандемии коронавируса

Пандемия заставила Международный олимпийский комитет перенести Олимпиаду на год, однако опасения второй волны заражений вынуждает организаторов учитывать это при планировании соревнований.

Разумеется, сокращать виды спорта или протяженность марафонской дистанции никто не собирается, но количество зрителей на стадионах может быть ограничено, равно как и состав участников церемоний открытия и закрытия. Об этом пишет газета Иомиури.

Губернатор Токио Юрико Коике говорит о том, что рассматриваются разные варианты, а мнение жителей по этому поводу будет учитываться. В частности предполагается тестировать на коронавирус не только спортсменов и представителей команд, но и всех зрителей.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Если провести их не удастся, они будут отменены.