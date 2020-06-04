Следственный комитет по некоторым данным нашел пособников в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна

Такие обвинения предъявили участникам таганского ОПГ. По версии СК лидеры таганской организованной преступной группировки Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович, известные как Жирный и Гриша Таганский, причастны к убийству Аслана Усояна, которого в свою очередь знали под именем Дед Хасан.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, им уже предъявили обвинения в окончательной редакции. Там отмечается, что эти люди были пособниками в убийстве, но каким именно образом, собеседник агентства не уточнил.

При этом газета «Московский Комсомолец» сообщает, что Жирноклеев и Рабинович вины не признают.

Криминальный авторитет Усоян был убит в Москве в январе 2013-го года. Его на Поварской улице застрелил снайпер на выходе из ресторана. Самого предполагаемого убийцу следственные органы нашли через два года. По соответствующим обвинениям тогда арестовали уроженца Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы.

Ранее интернет-издание «Росбалт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах писало, что Усояна могли убить по заказу другого криминального авторитета Мераба Джангвеладзе.