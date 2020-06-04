По факту ЧП в Норильске возбудили еще одно уголовное дело

Между тем, первым арестованным в связи с аварией скоро может стать начальник цеха ТЭЦ, где произошел инцидент. Следственный комитет возбудил уже четвертое уголовное дело из-за недавних событий в Норильске, где из-за аварии на ТЭЦ произошел разлив нефтепродуктов.

На сей раз следователи полагают, что речь идет о халатности в связи с тем, что региональных и федеральных властей слишком поздно оповестили о чрезвычайной ситуации.

Между тем, СК сегодня ходатайствует об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина, который был задержан накануне по делу о разливе топлива. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, передает агентство «Интерфакс». От дачи показаний он отказался. О сути обвинений в адрес Старостина пока ничего неизвестно.

Инцидент произошел еще 29 мая: на ТЭЦ, принадлежащей структурам «Норильского никеля», прорвался резервуар, и топливо попало на проезжую часть. После этого загорелась проезжавшая по ней машина. Всего разлилось больше 20 тысяч тонн топлива, которое в том числе попало в реку Далдыкан.

Уголовные дела по факту ЧП в Норильске были возбуждены по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Их объединили в одно производство.