В комиссию МГД поступило обращение о проверке непубликуемой части декларации Алексея Шапошникова

Об этом он сам сказал в эфире «Эха Москвы». Спикер Мосгордумы заверил, что не будет возражать после проверки, если комиссия примет такое решение.

«Я не буду возражать, чтобы депутаты Мосгордумы проверяли эти данные. Но проверка может проходить в случае принятия такого решения комиссией. Обращение по проверке достоверности этих данных уже есть. Думаю, комиссия с этим письмом сейчас работает и будет принято соответствующее решение», — отметил Шапошников.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, где утверждается, что доходы Шапошникова не соответствуют задекларированным цифрам.

Сегодня в эфире «Эха Москвы» председатель городского парламента пояснил, что часть суммы ему «перевели», и это не считается доходом. Также Шапошников не собирается подавать в отставку в связи с публикацией ФБК.