Томского журналиста обвиняют в распространении недостоверной информации за статью о заболевших коронавирусом медиках

Корреспондент «Московского комсомольца в Томске» Станислав Микрюков написал о смерти врача от инфекции за несколько дней до того, как эти сведения официально подтвердили власти, пишет газета.

После публикации прокуратура начала проверку. В протоколе, который выдали Микрюкову, говорится, что статья могла причинить вред жизни и здоровью граждан, «создать помехи в работе объектов жизнеобеспечения». Сам журналист связывает расследование с публикациями о ректоре Сибирского медицинского университета Ольге Кобяковой.

В одной из статей утверждалось, что руководитель вуза в разгар пандемии съездила в Швецию, а после возвращения не ушла на карантин.