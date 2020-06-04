Песков: Проблем с проведением голосования в регионах РФ из-за коронавируса не ожидается

Ситуация с эпидемией коронавируса в России улучшается, поэтому власти не предвидят проблем с организацией голосования по поправкам к конституции в том или ином регионе страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что «сейчас в целом ситуация находится на том самом плато и даже демонстрирует признаки к сокращению темпов инфицирования». «Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли риски того, что в каких-либо регионах РФ не сумеют провести голосование из-за эпидемиологических ограничений.

Песков при этом отметил, что ситуация мониторится с повышенным вниманием. 1-го июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию.