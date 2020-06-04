МВД создаст единую электронную информационную базу, содержащую все сведения об иностранцах

На платформе будет организован в том числе доступ в личный кабинет, сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

«Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы — личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении», — говорится в сообщении.