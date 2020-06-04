Дуров: Разблокировка Telegram могла бы положительно сказаться на безопасности РФ

Разблокировка Telegram в России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Не так давно депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России. Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — написал он в своем официальном канале.