В МЧС заявили о том, что решение по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске найдено

В «Гринпис» называют эту аварию крупнейшей в заполярной Арктике, ущерб от нее оценивается в несколько миллиардов рублей.

Глава МЧС России Евгений Зиничев утверждает, что в ведомстве придумали, как устранить последствия аварии, которая произошла еще шесть дней назад. При этом какое именно решение найдено, он не сказал, но в Росприроднадзоре заверили, что сжигать разлившиеся нефтепродукты не будут.

Такой вариант предлагал в частности губернатор Красноярского края Александр Усс, экологи его раскритиковали. В надзорном ведомстве рассказали, что будет проводиться очистка, и за процессом будут внимательно следить.

«Норникель» планирует законсервировать попавшие в реку нефтепродукты, сообщили в компании. Собственник ТЭЦ утверждает, что об аварии информировали вовремя — режим ЧС на станции ввели в тот же день. Губернатор края ранее говорил, что поначалу сообщалось только о возгорании автомобиля, и власти отреагировали лишь спустя 2 дня.

По факту произошедшего на ТЭЦ Росприроднадзор начала проверку, которая займет почти три недели — виновных в аварии привлекут к ответственности. «Гринпис» оценивает ущерб от разлива топлива в 6 миллиардов рублей. Площадь загрязнения нефтепродуктами составляет 180 тысяч квадратных метров

После утечки были возбуждены три уголовных дела. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Следствие ходатайствует об аресте начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина, задержанного по уголовному делу о разливе топлива в Норильске. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Сегодня следователи Следственного комитета ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение», — сообщила представитель СК.

Следственный комитет сообщил о том, что возбуждено дело из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске. Расследование ведется по статье о халатности. Ведомство просит арестовать начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Сам он отказался давать показания.