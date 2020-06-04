Более 400 ученых, деятелей искусства и политиков Европы и США выступили в поддержку главы карельского «Мемориала»

В письме, которое опубликовал правозащитный центр «Мемориал», говорится, что Юрия Дмитриева преследуют именно за его исследовательскую работу по изучению истории сталинских репрессий в Карелии.

Авторы письма напоминают, что два года назад Петрозаводский городской суд признал правозащитники полностью невиновным в изготовлении детской порнографии. Сейчас историка обвиняют в насильственных действиях в отношении приемной дочери.

Среди подписавших письмо лауреат Нобелевской премии, писатель Джон Кутзее, американская поэтесса Алисса Валлес, итальянский историк Андреа Грациози.