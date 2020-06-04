Собянин считает актуальным для Москвы электронное голосование по Конституции, а также на последующих выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин считает актуальным для Москвы проведение голосования по поправкам в Конституцию в электронной форме, а также электронное голосование на последующих выборах, сообщает ТАСС.

«Для Москвы это всегда актуально, — отметил Сергей Собянин. — Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале «Активный гражданин» и к разного рода электронным формам голосования. Тем более сейчас это актуально».

Ранее заявки на проведение электронного голосования в ЦИК РФ подали пять регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург.