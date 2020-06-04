Радиостанция «Серебряный дождь» не будет закрываться, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий.

«Речи о том, что мы выключим передатчик, не идет. Вчера у нас был эфир, посвященный текущей ситуации, мы собрали огромное количество отзывов слушателей. Мне звонили люди, которых я несколько лет не видел и не слышал, спрашивали, чем они могут помочь. И мы поняли, что нам есть, ради кого продолжать дальше трепыхаться», — сказал он.

Как уточнил Савицкий, финансовые проблемы у «Серебряного дождя» возникли из-за снижения объемов рекламы в условиях пандемии коронавируса. «Из-за пандемии и изоляции рынок рекламы, и без того жидковатый, полностью просел. Рекламы почти нет, а это практически единственный источник существования радиостанции», — отметил он.

По словам Савицкого, сейчас «Серебряный дождь» изменил сетку вещания и значительно ее сократил. «Мы закрыли некоторые программы, а также снизили ежемесячные расходы в 2 раза. Надеемся, что при таком раскладе удастся сохранить тот формат вещания, который знаком нашим слушателям, и с ним протянуть до осени, когда рынок рекламы будет восстанавливаться», — добавил он.

Савицкий также рассказал, что «Серебряный дождь» обращался в Минкомсвязи, когда многие крупные холдинги, типа «Яндекса» и «Газпром-Медиа» включили в программу правительственной помощи.

«Там ответили, что отдельно для нас этого сделать не могут, так как мы маленькая радиостанция, но рассматривают возможность помощи всей отрасли. И действительно позже вышло постановление, что СМИ включены в список наиболее пострадавших отраслей. Теперь мы можем пользоваться определенными льготами государства, но это не разворачивает ситуацию на 180 градусов, потому что в основном речь идет об отсрочках платежей. То есть их не отменили, и все равно придется платить», — заключил он.