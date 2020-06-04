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11:09, 04 июня 2020

Протесты из-за гибели афроамериканца в США начались и в других странах

Большинство из них сопровождаются столкновениями с полицией и вандализмом. В Стокгольме, где из-за эпидемии ограничено число участников массовых мероприятий, накануне вечером полиция разогнала около тысячи человек, собравшихся на центральной площади в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

В Афинах акция против расизма закончилась беспорядками у посольства США, поджогами, разбитыми витринами, задержаны 12 человек. В протестном марше в греческой столице приняли участие 3 тысячи человек. Демонстрация также прошла в Салониках.

В Лондоне состоялся многотысячный марш в защиту прав чернокожих, в целом он прошел мирно, но несколько человек пытались прорваться через полицейский кордон у резиденции премьер-министра Великобритании. 3 тысячи человек, несмотря на ограничения, вышли протестовать в центр финской столицы Хельсинки — полиция вмешиваться не стала.

В Москве двое активистов движения «Левый блок» попытались повесить баннер со словами «Справедливость для Флойда» у здания посольства США, их задержали с применением силы.

До этого, во вторник, масштабную манифестацию в Париже разогнали с применением слезоточивого газа, почти 20 человек задержаны. В тот же день крупные акции состоялись и в других французских городах. За последние дни протесты также прошли в Литве, Германии, Израиле, Ирландии, Нидерландах и Испании.

В США беспрецедентные протесты по всей стране начались после того, как полицейский при задержании задушил афроамериканца Джорджа Флойда.



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