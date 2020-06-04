Дизельное топливо после разлива на Норильской ТЭЦ может попасть в озеро Пясино

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что речь идет о крупнейшем из известных разливов нефтепродуктов в истории российской Арктики. С такой оценкой согласен и координатор проектов по климату и энергетике «Гринпис» Василий Яблоков.

Яблоков считает, что на ликвидацию последствий аварии потребуется большое количество времени и ресурсов. В Росприроднадзоре, в свою очередь, заверили, что заграждения, которые используют при ликвидации разлива, способны сдержать проникновение нефтепродуктов в другие водоемы.

Падение акций компании «Норникель», которой принадлежит ТЭЦ, этим утром на московской бирже, по данным агентства «Интерфакс», достигало 6%. Эксперты напрямую связывают это с аварией под Норильском.