За последние сутки в России подтвержден 8831 случай коронавирусной инфекции

Уже 20 дней число заразившихся в сутки не превышает 10-ти тысяч, — отмечают в оперативном штабе.

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

Тем временем коэффициент заражения в Москве снизился до 0,9, а в целом по России он составляет около единицы.